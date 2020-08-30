Körfez esnafına Türk bayrağı dağıtıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Körfez Belediyesi tarafından esnafa, Türk bayrağı dağıtılarak şehrin ana caddelerine de dev Türk bayrakları asıldı.

Körfez Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında ilçe genelindeki esnafa, Türk bayrağı dağıtıldı. Kentin belirli noktalarında gerçekleştirilen bayrak dağıtımında esnaf dağıtılan bayrakları camlarına asınca, sokaklar adeta kırmızı beyaza büründü. Belediye görevlileri tarafından dağıtılan Türk bayrağını alan esnaflar, Başkan Şener Söğüt’e teşekkür etti.

Körfez Belediyesi esnafa bayrak dağıtımı gerçekleştirirken, ilçenin en işlet caddelerinin giriş ve çıkışlarına da dev Türk bayrakları astı.