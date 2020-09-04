Körfez Beleyesi ekipmanlar yenileyerek tasarruf sağlıyor
KÖRFEZ BELEDİYESİ, TEKNİK HİZMETLER ALANI’NDA YER ALAN ATÖLYELERİ GÜNÜN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA YENİLİYOR. BU ŞEKİLDE DE ARAÇLARIN TÜM EKSİKLİKLERİ ATÖLYELERDE GİDERİLEREK CİDDİ BİR TASARRUF SAĞLANIYOR.
Körfez Belediyesi, Teknik Hizmetler Alanı’nda yer alan atölyeleri günün ihtiyaçları doğrultusunda yenileyerek tasarruf sağlıyor.
Körfez Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü sorumluluğundaki teknik hizmetler atölyelerindeki ekipmanlar, günün ihtiyaçları doğrultusunda yenileniyor. Bu kapsamda son olarak bilgisayarlı arıza tespit sistemi, araç kaldırma lifti ve rot balans cihazı da yenilendi ve kullanıma başlandı. Özellikle yeni araçlarda oluşan arızaların tespiti için kullanılan bilgisayarlı arıza tespit sistemi yazılımının alınması ile araçların tüm sorunları tespit ediliyor ve müdahale ediliyor. Bu sayede hem ekonomik hem de zaman olarak tasarruf sağlanıyor. Ekipmanlar yenilenirken, görevli personel de sürekli olarak eğitime tabi tutuluyor.
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü yetkilileri, günün ihtiyaçları doğrultusunda ekipmanların yenilendiğini belirterek, “Başkanımız Şener Söğüt’ün de talimatları sonrasında ekipmanlarımızı yeniliyoruz. Bu sayede araçlarımızın tüm bakımlarını kendi atölyemizde yaparak ciddi bir tasarruf sağlıyoruz” dedi.
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