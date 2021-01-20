Körfez Belediyesi’nde kurum içi eğitimler devam ediyor

Körfez Belediyesi, verdiği hizmet içi eğitimler ile belediyedeki personellerin niteliğini arttırmaya devam ediyor.

Körfez Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, verdiği hizmet içi eğitimler ile belediyelerdeki personellerin niteliğini arttırmaya devam ediyor. Bu kapsamda da Başkan yardımcıları ve birim müdürlerine yönelik “Kamu İhale Mevzuatında Güncel Değişiklikler” konulu eğitim programı gerçekleştirildi. Meclis salonunda gerçekleştirilen eğitimde, Ümit Aslan tarafından temel ihale bilgileri, ihale süreci işlemleri, teklif değerlendirmeleri, mal alımı, hizmet alım, yapım işi ihalelerine ilişkin özel hususlar, doğrudan temin gibi konularda bilgiler aktardı.