Körfez Belediyesi’nde eğitimler sürüyor

Körfez Belediyesi personeline, ‘Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ kapsamında müdürlük yetkililerine politika ve prosedür eğitimi verildi.

Körfez Belediyesi’nde personele yönelik eğitimler aralıksız devam ediyor. Kişisel Verileri Koruma Kanunu Uyum Projesi kapsamında tüm personele yönelik çeşitli eğitimler veren Körfez Belediyesi, proje kapsamında müdürlüklerdeki temsilcilere de politika ve prosedür konusunda eğitim verdi. Körfez Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimi, avukat Furkan Güven verdi. Güven proje kapsamında dikkat edilmesi gereken noktalarda bilgiler verdi. Daha sonra soru-cevap şeklinde eğitim devam etti.

Proje başlangıç sürecinden itibaren dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında da sunum gerçekleştirildi.