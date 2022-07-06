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Körfez Belediyesi, kültür gezilerine Edirne ile başladı

Pandemi sebebiyle tarihi ve kültürel gezilere bir süre ara veren Körfez Belediyesi, Edirne gezisiyle etkinliklere yeniden başladı.

KOCAELİ 06.07.2022, 10:10
Körfez Belediyesi, kültür gezilerine Edirne ile başladı

Pandemi sebebiyle tarihi ve kültürel gezilere bir süre ara veren Körfez Belediyesi, Edirne gezisiyle etkinliklere yeniden başladı.

Körfez Belediyesi, pandemi dolayısıyla ara verdiği kültür gezilerine tekrar başladı. Şehitler diyarı Çanakkale başta olmak üzere Bursa, Edirne ve İstanbul’a düzenlenen kültür turlarında Körfezli vatandaşlar tarih, kültür ve manevi duyguları yaşıyor. Körfezliler, yaz ayları boyunca sürecek gezilerde Çanakkale, Bursa, Edirne ve İstanbul’a bir yolculuğa çıkacak. Vatandaşlar kültür gezilerine ilk olarak Gönüllerin Şehri Edirne ile başladı.

Rehberlik hizmetini de içinde barındıran geziyle vatandaşlar, Edirne’nin tarihini ve maneviyatını yaşadı. Körfezli vatandaşlar, kendilerine sunulan hizmet için Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e ve Körfez Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

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