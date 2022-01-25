Körfez Belediyesi, kar temizleme çalışmalarına devam ediyor

KOCAELİ(İHA) – Körfez Belediyesi, kentin ana caddelerinde yüksek kesimlerinde kar temizleme çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Körfez Belediyesi, merkezde bulunan ana caddeler dışında sokaklarda da çalışma yaparken, yüksek noktalarda greyder, kamyon, yükleyici ve kepçelerle çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ayrıca belirli aralıklarla yollarda tuzlama ve kaldırımlarda küreme çalışmaları da sürdürülüyor.