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‘Körfez Belediyesi Cep Mobil’ kullanıma açıldı

KÖRFEZ BELEDİYESİ TARAFINDAN VATANDAŞIN BELEDİYE HİZMETLERİNE RAHATLIKLA ULAŞABİLMELERİNİ SAĞLAMAK AMACI İLE HİZMETE SUNULAN CEP MOBİL UYGULAMASINI KULLANIMA AÇILDI.

‘Körfez Belediyesi Cep Mobil’ kullanıma açıldı

KÖRFEZ BELEDİYESİ TARAFINDAN VATANDAŞIN BELEDİYE HİZMETLERİNE RAHATLIKLA ULAŞABİLMELERİNİ SAĞLAMAK AMACI İLE HİZMETE SUNULAN CEP MOBİL UYGULAMASINI KULLANIMA AÇILDI.

05 Haziran 2020 Cuma 13:33
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‘Körfez Belediyesi Cep Mobil’ kullanıma açıldı

Körfez Belediyesi tarafından vatandaşın belediye hizmetlerine rahatlıkla ulaşabilmelerini sağlamak amacı ile hizmete sunulan cep mobil uygulamasını kullanıma açıldı.

Vatandaşların birçok işlemi elektronik ortamdan yapabilmesi ve güncel bilgilere ulaşabilmesi amacıyla kolları sıvayan Körfez Belediyesi, Android ve IOS uygulamalarını kullanıma açtı. Vatandaşlar, “Körfez Belediyesi” uygulamasını indirmeye başladı. Mobil uygulama sayesinde vatandaşlar; Körfez’de yapılan ve yapılacak olan projelere, güncel haberlere, nöbetçi eczaneler, yol tarifi, etkinlikler, borç sorgulama, ödeme işlemleri, e-İmar uygulaması ve çek ilet gibi bir çok fazla seçeneğe anında ulaşabilecekler.Uygulamanın indirilmeye başlanması ile birlikte vatandaşlar için de kolaylıklar oluştu. İlk ay içinde 1500’e yakın vatandaş mobil uygulamaları indirdi. Pandemi süresince de 150 kişi emlak vergilerini mobil uygulama üzerinden e-belediyecilik modülünü kullanarak gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Çağ teknoloji çağı. Teknoloji olabildiğince her alana girmiş durumda. Büyük kolaylıklar sunuyor. Biz de belediye olarak istiyoruz ki bu teknolojinin bir çok imkanından yararlanalım. Vatandaş açısından da bizim açımızdan da büyük kolaylık. Uygulama ile 100’e yakın vatandaşımız da çek ilet vasıtası ile sorunlarını bize aktarmış oldu. Sadece çek ilet değil; e-belediyecilik hizmetlerinden yararlanabileceği, ilçemizdeki cenazelerden haberi olacağı, ihaleleri izleyeceği, nöbetçi eczane ve şehir rehberine ulaşabileceği bir uygulama” dedi.

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