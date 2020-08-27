Körfez Belediyesi 33 yavru hayvanı sahiplendirdi
KÖRFEZ BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARI GEÇİCİ BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ’NDE 33 YAVRU HAYVAN SAHİPLENDİRİLDİ.
Körfez Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 33 yavru hayvan sahiplendirildi.
Körfez Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde Sokak hayvanlarının bakım ve tedavisinin yanı sıra sahiplendirme hizmeti de veriliyor. 2019 yılında açılışı gerçekleştirilen merkezde, bugüne kadar 571 hasta sokak hayvanı tedavi edilirken, 93 kısırlaştırma ameliyatı gerçekleştirildi. 2019’dan bu yana toplam 42 hayvanın sahiplendirildiği merkezde, bu rakamın 33’ü 2020 yılında gerçekleştirildi. Sahiplendirilen hayvanların bu süreçten sonraki aşıları ve kısırlaştırma işlemlerini de görevli veteriner hekimler tarafından gerçekleştiriliyor.
Körfez’de sokak hayvanları için hayata geçirilen bakım merkezi dışında ilçe genelinde yem noktaları da oluşturuldu. Kent genelinde oluşturulan 41 adet beslenme noktası ile onların aç ve susuz kalmaması için sürekli olarak mama desteği sağlanıyor.
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