Körfez Atalar Sahil Parkı’nda sona doğru

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni baştan inşa edilen Körfez Atalar Parkı’nda çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Kısa süre içerisinde açılması planlanan parkta heykel yenilendi.

16 bin metrekarelik proje çerçevesinde 9 bin 500 metrekarelik alan içerisinde çim serimi ve otomatik sulama sistemi montajı yapıldı. 250 metrekarelik restoran binası ve 80 metrekarelik mescit-wc imalatı tamamlandı. 125 metre uzunluğundaki saygı yoluna bazalt plak taş döşenirken park içerisine 600 metrekare granit küptaş döşemeli tören alanı yapıldı.

370 metrekarelik sahil yürüyüş yoluna süpürgeli beton imalatı yapılırken, ara yürüyüş ve bağlantı yollarına da aynı şekilde süpürgeli beton imalatı yapıldı. Ayrıca 320 metrelik bisiklet yolunun imalatı yapımı da tamamlandı. Toplamda 550 metre ferforje imalatı yapıldı. Proje çerçevesinde 220 metrekarelik çocuk oyun alanı zemini renkli kauçuk malzeme ile kaplanırken içerisine 1 adet yeni nesil çocuk oyun alanı ve trambolin montajı yapıldı. Park alanı içerisinde sahil tarafına 4-6 metrelik, diğer yürüyüş yollarına 6 metrelik dekoratif aydınlatma direkleri konuldu.

Park içerisine kent mobilyası olarak 5 Japon çatılı kamelya, 23 bank ve 12 adet çöp kovası yerleştirildi. Ayrıca 250 ağaç dikimi yapıldı. Sahil parkı tamamlandığında 1992 yılında şehit olan Jandarma Er Nazım Ateş’in ismi verilecek.