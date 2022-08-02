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Körfez Akşemsettin Caddesi ışıl ışıl oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapısı tamamlanan Akşemsettin Caddesinde orta refüj kaldırılarak baskı beton kaldırımlar yapıldı, asfaltlanan cadde ise ışıl ışıl oldu.

KOCAELİ 02.08.2022, 10:35
Körfez Akşemsettin Caddesi ışıl ışıl oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapısı tamamlanan Akşemsettin Caddesinde orta refüj kaldırılarak baskı beton kaldırımlar yapıldı, asfaltlanan cadde ise ışıl ışıl oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı çalışmalarının tamamlandığı Körfez Fatih Mahallesi Akşemsettin Caddesi’nde üstyapı çalışmaları da tamamlanma noktasına geldi. Caddede aydınlatma direkleri yolun ortasındaki refüjden yol kenarına alındı. Orta refüj kaldırılarak trafiğin daha akıcı hale gelmesi sağlandı. Orta refüjü kaldırılan Akşemsettin Caddesinde aydınlatma direkleri ise dekoratif direkler ile değiştirildi. Tamamlanan çalışma sonrasında da cadde ışıl ışıl bir görünüme kavuştu. 500 metre uzunluktaki Körfez Fatih Mahallesi Akşemsettin Caddesinin üst ve altyapı çalışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı.

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