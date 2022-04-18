Kooperatif ve birliklere yüzde 75 hibe desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılık faaliyetinde bulunan kooperatif ve birliklere sağlayacağı yüzde 75 hibe desteğinde başvurular cuma günü sona eriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi amacıyla hayata geçirdiği "Fikir Projesi" çerçevesinde kooperatif ve birliklere tarım ve hayvancılık desteğini sürdürüyor. Kooperatif ve birliklere sağlanan yüzde 75 hibe desteği için başvurular cuma günü sona eriyor. Projede; kadın, engelli ve genç çiftçilere öncelik tanınacak. Kocaeli’de faaliyet gösteren kooperatif ve birlikler ile üye çiftçilere, hazırlayacakları fikir projelerinin kabul görmesi halinde, nüfus ve hizmet alanları dikkate alınarak mali ve teknik imkanlar çerçevesinde hibe desteği verilecek. Projeden yararlanmak isteyen birlik ve kooperatif üyesi çiftçiler ile yönetim kurulu üyeleri, cuma gününe kadar başvuruda bulunabilecek.