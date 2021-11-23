Konuk belediyeler Alzheimer Yaşam Evi’ni gezdi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayına katılmak için İzmit’e gelen misafir belediyelerin yetkilileri Alzheimer Yaşam Evi’ni ziyaret etti.

İzmit Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kadın Dernekleri Federasyonu ile Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Protokolü imza töreni ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı’na çok sayıda belediye başkanı, başkan yardımcısı ve personel katıldı. Konuklar düzenlenen programın ardından İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evi’ni ziyaret etti.

Grup, Alzheimer Yaşam Evi’ne giderek gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kentteki ilk ve tek Alzheimer Yaşam Evi’nin faaliyetlerini dinleyen misafirler, sosyal belediyecilik kapsamında yapılan çalışmayı beğendi.