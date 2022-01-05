Kontrolden çıkan otomobil bariyere vurup savruldu

Kocaeli’de seyir halindeki bir otomobil aniden kontrolden çıkarak önce bariyerlere vurdu, sonra yola savruldu. Otomobil, motor kısmından aldığı darbe ile kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-130 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taner O. idaresindeki 41 AİB 571 plakalı otomobil, D-130 Karayolu İstanbul istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak bariyerlere vurdu. Vurmanın etkisiyle motor kısmı büyük hasar alan araç, yaklaşık 30 metre sürüklenerek yolun ortasında durdu. Kaza nedeniyle trafik kısmen kapanırken, kazadan yara almadan kurtulan Taner O. ise hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yola yayılan yağları kumlayarak bir başka kazanın olmasını engellerken, kullanılmaz hale gelen otomobil çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.