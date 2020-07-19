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Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı: 1 yaralı
KOCAELİ’NİN GEBZE İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK BARİYERLERE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.
KOCAELİ 19.07.2020, 16:39
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza Gebze Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ümit A. yönetimindeki 41 UN 718 plakalı motosiklet, İstanbul Caddesi üzerinde seyir halinde ilerlediği sırada kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan sürücü Ümit A. Yola düşerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
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