Konservatuvar yetenek sınavlarına başvurular başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın yetenek sınavı başvuruları 22-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın yetenek sınavları için başvuru süresi 22 Ağustos Pazartesi günü başlıyor. Başvuru süresi, 31 Ağustos Çarşamba günü sona erecek. Yetenek sınavlarına girecek olan öğrenciler, sınav kayıtlarını Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapacak.

7 bölüm 29 sanat dalı

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında; batı müziği, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, Türk din musikisi, güzel sanatlar, geleneksel sanatlar ve bale olmak üzere 7 ayrı bölümde ve 29 sanat dalında, iki ile dört yıl arasında sanat eğitimi veriliyor.