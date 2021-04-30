KOMEK Sepeti’nde Anneler Günü’ne özel indirim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları kursiyerlerinin el emeği eserlerini satışa sunduğu KO-MEK Sepeti, Anneler Günü’ne özel yüzde 50’ye varan indirim fırsatı sunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları kursiyerlerinin ürünlerinin satışa sunduğu KOMEK Sepeti anneler gününe özel indirim uyguladı. Anneler gününde annesine hediye almak isteyen vatandaşlara, yüzde 50’ye varan indirim fırsatı sunuluyor. Anneler Günü için uygulanacak indirimler mayıs ayı boyunca devam edecek. KO-MEK Sepeti, ev hanımlarının el emeği ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkı sunabilecekleri dijital bir pazar olma özelliğini taşıyor. Komeksepeti.com alışveriş sitesi KO-MEK’te eğitime açılan mefruşattan, örgüye, tel kırmadan filografiye, iğne oyasından ahşap oymacılığına kadar birbirinden farklı branşların sergilendiği 6 ana kategoriden oluşuyor. Komeksepeti.com vitrininde yer alan ürünler, üreticilerin adları ile listeleniyor. Dileyen kullanıcılar ürünlerinden memnun kaldıkları üreticilerin diğer ürünlerini de görüntüleyerek satın alabiliyor.