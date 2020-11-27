Kocaman gençleri yalnız bırakmadı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, günü önceden alınmış nikah törenlerine katıldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Covid-19 sebebiyle yayımlanan son genelgeye ve kısıtlamalara uygun olarak devam eden nikah törenlerine katıldı. Günü önceden alınmış nikah törenleri kısıtlamalara uygun olarak gerçekleşti.

Kocaman, Uzunçiftlik Düğün Salonu, Derbent ve Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezlerinde düzenlenen 3 farklı nikah törenine katılarak, yeni evlenen gençlere hediyelerini verdi.