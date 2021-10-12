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Kocaman, “Gençler bizim ışığımız”

Kartepe Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Gençler bizim ışığımız” dedi.

KOCAELİ 12.10.2021, 09:39
Kocaman, “Gençler bizim ışığımız”

Kartepe Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Gençler bizim ışığımız” dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, pandemiden dolayı ara verdiği öğrenci buluşmalarına yeniden başladı. Başkan Kocaman, Kartepe Anadolu Lisesi öğrencileriyle ‘Gençlik Buluşmaları’nda bir araya geldi. Öğrencilerle sıcak bir diyalog kuran Başkan Kocaman “Sizlerle bir araya gelirken her zaman heyecanlanıyorum. Bizim de sizlerden öğreneceklerimiz var. Birbirimize ne kadar destek olursak o kadar güçlü bir geleceğimiz olur. Karatepe’mizin gençlerinin geleceği bizler için çok önemlidir” dedi.

Öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için Kartepe Genç Akademi’yi kurduklarını ifade eden Kocaman, “6 katlı 4 bin metre kare alanda hizmet veriliyor. Burası bir okul aslında, gençlerimizin vakit geçirebilecekleri alan var. Çocuk Oyun Evi - E-Spor merkezi bulunmaktadır. Kütüphane-etüt merkezi var. Ücretsiz İngilizce sınıflarımız vardır. Herhangi bir ücret olmaksızın, birçok kuşta eğitim alabilirsiniz. Geleceğe dair umutlarımızı güçlendiriyoruz. İyiki varsınız. Hayallerinize giden yolda hep yanınızdayım” diye konuştu.

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