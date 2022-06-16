Kocaman: "Gençler bize, gelecek onlara emanet"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Ülkemizin ve Kartepe’mizin geleceği gençlerimiz ile yükselecektir. Gençlerimiz bize, gelecek onlara emanet" dedi.

Mustafa Kocaman, Biz Bize Gençlik Buluşmaları projesi çerçevesinde gençlerle bir araya geldi. Gençlere tecrübelerini aktaran Kocaman, "Gençlerimizin daha donanımlı bir şekilde yetişmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bizlerin sorumluluğu gençlerimizin milli ve manevi duygularına sahip ve donanımlı bir nesil olarak yetişmelerini sağlamaktadır. Ülkemizin ve Kartepe’mizin geleceği gençlerimiz ile yükselecektir. Gençlerimiz bize, gelecek onlara emanet. Özellikle gençlerimizin yabancı dil konusunda eğitim almaları bizim için çok önemli. Genç Akademi bünyesinde ücretsiz olarak verilen İngilizce eğitimine gençlerimiz büyük ilgi gösteriyor. Bu memnuniyet verici. Bu sayede geçlerimizin yabancı dil öğrenme oranı artacaktır. Biz onlar gelecekte rahat etsinler, mutlu ve sağlıklı olsunlar diye gece gündüz demeden evlatlarımız için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.