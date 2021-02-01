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Kocaeli’ye 89 yeni sağlık personeli atandı

Sağlık Bakanlığı tarafından Kocaeli’ne 22 uzman hekim, 10 diş hekimi ve 4’ü hekim olmak üzere toplam 89 sağlık personeli yerleştirildi. İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, atanan sağlık personellerin önümüzdeki günlerde göreve başlayacağını belirtti.

KOCAELİ 01.02.2021, 10:20
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Kocaeli’ye 89 yeni sağlık personeli atandı

Sağlık Bakanlığı tarafından Kocaeli’ne 22 uzman hekim, 10 diş hekimi ve 4’ü hekim olmak üzere toplam 89 sağlık personeli yerleştirildi. İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, atanan sağlık personellerin önümüzdeki günlerde göreve başlayacağını belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nın ’2021 Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme’ kura sonuçlarını açıklandı. Yerleştirmeler kapsamında, 22 uzman hekim, 10 diş hekimi ve 4’ü hekim olmak üzere toplam 89 sağlık personeli atandı. Konu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, iller arası yer değiştirmelerin Kocaeli’de sunulan sağlık hizmetlerine büyük katkılar sağlayacağını ifade ederek şunları kaydetti:

"Bu önemli atamalar, ilimizdeki sağlık ordusunun gücüne güç katacak ve vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetlerine önemli katkılar sağlayacak. Bakanlığımız tarafından yer değiştirme ile ilimize gönderilen 22 uzman hekim, 10 diş hekimi ve 4 hekimin yanı sıra 53 diğer sağlık personelinden oluşan eczacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, tekniker, hemşire, ebe ve sağlık memuru ile toplamda 89 sağlık personelimiz önümüzdeki günlerde ilimizde göreve başlayarak sağlık hizmetlerine önemli katkılar sağlayacaklar"

"Çalışmalara devam edeceğiz"

İl Sağlık Müdürlüğü olarak, pandemi ile mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerine dikkat çeken Pehlevan, "Bu yoğun mücadeleyi, diğer sağlık hizmetlerini de aksatmadan sürdürme gayreti içerisindeyiz. İlimizde halihazırda birçok tanı, tedavi ve sağlık hizmeti, halkımıza eksiksiz olarak sunuluyor. Amacımız vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetleri kalitesini sürekli olarak arttırmak ve bunun gayreti içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Görev yerleri

Kocaeli’de göreve başlayacak sağlık personelleri ve görev yerleri şöyle:

Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne 5 Diş Hekimi, Nuh Çimento Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne 3 Diş Hekimi ve Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne 2 Diş Hekimi olmak üzere toplam 10 diş hekimi.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 5 uzman, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 4 uzman, Gebze Fatih Devlet ve SEKA Devlet Hastanelerine 3’er uzman, Kocaeli Devlet, Gölcük Necati Çelik, Kandıra Devlet ve Körfez Devlet Hastaneleri’ne 1’er uzman; Körfez, Kandıra ve Dilovası İlçe Sağlık Müdürlükleri’ne 1’er uzman hekim olmak üzere toplamda 22 uzman hekim. İzmit, Başiskele ve Darıca İlçe Sağlık Müdürlükleri ile İl Ambulans Servisi Başhekimliği’ne 1’er hekim olmak üzere toplam 4 pratisyen hekim ile diğer ihtiyacı olan hastaneler ve sağlık merkezlerinde görevlendirilmek üzere 53 diğer sağlık personeli.
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