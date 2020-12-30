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Kocaeli’ye 750 futbol sahası büyüklüğünde Millet Bahçesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Kocaeli’ye 9 Millet Bahçesi yapılacak. 5 milyon metrekare büyüklüğünde Kocaeli’ye yapılacak Millet Bahçelerinin toplam alanı 750 futbol sahası büyüklüğünde olacak. Kısa sürede tamamlanacak olan Millet Bahçeleri, 7’den 70’e tüm Kocaelililerin ihtiyaçlarını karşılarken kentin değerine değer katacak.

KOCAELİ 30.12.2020, 14:50
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Kocaeli’ye 750 futbol sahası büyüklüğünde Millet Bahçesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Kocaeli’ye 9 Millet Bahçesi yapılacak. 5 milyon metrekare büyüklüğünde Kocaeli’ye yapılacak Millet Bahçelerinin toplam alanı 750 futbol sahası büyüklüğünde olacak. Kısa sürede tamamlanacak olan Millet Bahçeleri, 7’den 70’e tüm Kocaelililerin ihtiyaçlarını karşılarken kentin değerine değer katacak.

2004 yılından bu yana yeşil alan miktarını artıran büyükşehir, 500 bin metrekare olan yeşil alan miktarını 2020 yılı itibariyle 23 milyon 569 bin metrekareye çıkardı. 47 kat artan yeşil alan miktarı ile kişi başına düşen yeşil alan miktarı 12,36 metrekareye yükseldi.

Darıca Millet Bahçesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Darıca Belediyesi’ne devredilen ve yaklaşık 900 dönümden oluşan Darıca’daki askeri alan, Millet Bahçesine çevrildi. 900 dönümlük bölgede spor alanları, yeşil alanlar, sosyal tesisler, kafeler ve günü birlik tesisler bulunuyor. Toplam 3 bin 325 metre sahil uzunluğuna sahip olan park içerisinde hobbit evlerinden çocuk oyun alanlarına kadar birçok sosyal donatı da bulunuyor.

50 bin fidan dikildi

Sahil parkında 3 bin 450 metre bisiklet yolu, 4 bin 450 metre yürüyüş yolu, iki adet 3 bin 600 metrekare kumsal (plaj), iki adet 425 araçlık bir adet 350 araçlık olmak üzere toplamda üç adet otopark yer alıyor. Sahil parkına Diş Budak, Çınar, Manolya, Vişne, Kiraz, Sarmaşık, Yasemin, Süs Elması, Nandina, Leylak, Alıç gibi pek çok türde toplamda 50 bin adet fidan dikimi de gerçekleştirildi.

Derince Millet Bahçesi eylül 2021’de hazır

Derince’ye eski İsmetpaşa Stadyumu alanında projelendirilen Millet Bahçesi yaklaşık 72 bin metrekarelik bir alanda inşa ediliyor. Millet bahçesinde, Millet kıraathanesi, ahşap oturma platformu, çocuk oyun alanı, şifalı bitkiler bahçesi, biyolojik gölet, bisiklet yolu, koşu yolu, sağlıklı yaşam parkuru, etkinlik çayırı, millet çayırı, çok amaçlı spor alanı, koku bahçesi ve korular bulunacak. Derince Millet Bahçesi 2021 yılının Eylül ayında hizmete girecek.

Gebze Millet Bahçesi

65 bin metrekare büyüklüğünde olan Gebze Millet bahçesi Gebze merkez, toplu konut alanları, iş merkezleri ve Yüksek Hızlı Tren istasyonun tam ortasında yer alıyor. Gebze Millet Bahçesi’nde; millet meydanı, cami ve külliyesi, millet kıraathanesi, otopark, futbol sahası, orman kafe, spor kafe, doğal gölet, göl kafe, çocuk oyun alanı, bisiklet ve yürüyüş yolları, sosyal donatılar ve tematik bahçeler yapılması planlanıyor.

Gölcük Örgün Millet Bahçesi

Bir diğer Millet Bahçesi ise Gölcük ilçesinde yapılacak. Gölcük Millet Bahçesi bir dönem enkaz döküm sahası olarak kullanılan, Gölcük Belediyesi Rahvan At Yarışı Tesisleri’nin altında, Koray Aydın Parkı’nın hemen üstünde, Örcün Mahallesi sınırları içinde yer alacak. Millet Bahçesi yaklaşık 56 bin metre alana sahip olacak.

Gölcük Millet Bahçesi’nde Millet Kıraathanesi, çınar meydan, çocuk oyun alanı, fitness alanı, şifalı bitkiler bahçesi, lalezar bahçesi, gülizar bahçesi, etkinlik çayırı, bisiklet yolu, koşu yolu, sağlıklı yaşam parkuru, gezinti yolu, kameriyeler, oturma basamakları, oturma noktaları, etkinlik çayırı, millet çayırı / afet toplanma yeri, meşe korusu, kayın korusu gibi birçok doğal, kültürel ve sportif alan yer alacak. Millet Kıraathanesi 560 metre kare kapalı alana sahip olacak ve bünyesinde kafeterya, kütüphane ve benzeri sosyal ihtiyaç alanları yer alacak.

Kocaeli’ye yapılacak diğer millet bahçeleri ise şu şekilde:

"Dilovası Millet Bahçesi, İzmit Millet Bahçesi, Körfez İlimtepe Millet Bahçesi, Gebze Eskihisar Millet Bahçesi, Başiskele Seymen Millet Bahçesi"
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