Kocaeli’ye 3 yılda önemli spor yatırımları hayata geçirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 3 yılda yüzme havuzlarından spor salonlarına, amatör spordan stat aydınlatmalarına kadar Kocaeli’de önemli eser ve hizmetleri hayata geçirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hayata geçirdiği yeni spor salonları, yüzme havuzları ve stat yenilemeleriyle geleceğin şampiyonları için altyapıyı hazırlıyor. Büyükşehir, 3 yıllık süreçte Kocaeli’ye; Darıca Spor Salonu, Gebze Cumhuriyet Mah. Spor Salonu, Kartepe İHL Spor Salonu ve Körfez Orhan Gazi AL Spor Salonunu kazandırdı. Aynı dönemde Dilovası Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Kandıra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Kartepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Gebze Cumhuriyet Mah. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu tamamlandı. Bölgenin sporcu eğitim merkezi haline gelen GEBZESEM ise hizmete girdiği günden itibaren ilgi görüyor. Sporcu eğitim merkezi, Gebze’nin yanı sıra Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerine de sportif anlamda katkı sağlıyor. Çok amaçlı spor salonlarının yanı sıra fitness salonu, konferans salonu, eğitim sınıfları, yürüyüş yolu, geleneksel çocuk oyunları salonu, pilates salonu, çok amaçlı sahası, badminton kortları, masa tenisi oyun alanı, satranç oyun alanlarının yer aldığı GEBZESEM’de çalışmalar, haftanın 7 günü aralıksız olarak sürdürülüyor.

Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi, 3 yıllık dönemde 494 amatöre kulübe destekte bulundu. Yetenek Keşif Programı çerçevesinde Sporcu Sağlığı Test ve Analiz Merkezinde geleceğin sporcularının yetişmesi ve yeteneklerinin belirlenmesi için öncülük eden büyükşehir, bu süreçte çok sayıda sportif etkinliğe de ev sahipliği yaptı.

Saha yenileme projeleri

Yeni spor tesislerinin yapımının yanı sıra mevcut tesislerin güncellenmesini de yapan Büyükşehir Belediyesi, 3 yıllık dönemde kent genelinde 6 statta çalışma yaptı. Bu çalışmalar çerçevesinde; Gebze Metin Oktay Stadı, Gölcük Siretiye Sahası, Gebze Alaettin Kurt Stadı, İzmit Kullar Sahası, Gölcük Selimiye Sahası ve Derince Stadı gibi çok sayıda statta saha yenileme çalışmaları tamamlandı. Kocaeli genelinde gece maçlarının da oynanabilmesi için sahalardaki ışıklandırmalar elden geçirildi. İlk etapta Şehit Ömer Halisdemir Stadı, Gebze Beylikbağı Stadı, Dilovası Tavşancıl Salih Gün Stadı, Sanayi Mahallesi Spor Tesisleri, Sanayi Mahallesi Sentetik Stadı, Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı ve Derbent Stadı’nda eski tip projektörler sökülerek, yerlerine yüzde 60 tasarruf sağlayan LED projektörler monte edildi.