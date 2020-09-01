Kocaelispor Bilgi Yarışması ‘özel’ bir mutluluğa vesile oldu
İZMİT BELEDİYESİNİN DÜZENLEDİĞİ KOCAELİSPOR BİLGİ YARIŞMASININ BİRİNCİSİ BERKAY YILDIZLI KAZANDIĞI BİN 966 TL’LİK ÖDÜLÜ İLE DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARA FORMA ARMAĞAN ETTİ.
İzmit Belediyesinin düzenlediği Kocaelispor Bilgi Yarışmasının birincisi Berkay Yıldızlı kazandığı bin 966 TL’lik ödülü ile down sendromlu çocuklara forma armağan etti.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde bu sene birincisi düzenlenen Kocaelispor Bilgi Yarışması’nın kazananı Berkay Yıldızlı olmuştu. Kocaelispor tarihi ile ilgili birçok soruya doğru cevap vererek birinci olan Yıldızlı böylelikle Kocaelispor Mağazaları’nda geçerli olan bin 966 TL hediye çeki ödülünü kazandı. Yarışmayı kazandığında bu ödülü down sendromlu çocuklara armağan edeceğini ifade eden Yıldızlı sözünü tutaraközel çocukların yüzünü gülümsetti.
Talha Ahmet Erden, Meliha Ceren Görgün, Can Babalık, Kadir Engin Bayraklı ve Gizem Uygun isimli down sendromlu çocuklarla Down Kafe’de bir araya gelen Berkay Yıldızlı çocuklarla birlikte Kocaelispor Taraftar Mağazası’na geçti. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa’nın da eşlik ettiği alışverişte bin 966 TL’lik hediye çeki çocuklar için harcanarak hepsine Kocaelispor’un lisanslı ürünleri alındı.
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