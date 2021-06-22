Kocaeli’nin turizm rehberi yenilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, turizm faaliyetlerine hizmet vermek amacıyla güncel tarihi mekân ve fotoğraflarla Kocaeli Turizm Rehberini yeniledi.

Kocaeli’nin “Turizm Master Planı” hedefi için yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Bu amaçla Kocaeli’nin turizm altyapısını güçlendirmek, turistleri daha iyi bilgilendirmek ve yönlendirmek için Kocaeli Turizm Rehberi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yenilendi. Yenilenen Kocaeli Turizm Rehberi’nde kentin genel özellikleri ve şehirdeki tarihi eserler, müzeler, doğal güzellikler, kente özgü meşhur yiyecekler, coğrafi işaretli ürünler, hediyelik eşyaları içeren güncel fotoğraflarla desteklenerek tanıtıldı.

Yaz turizminden, doğa turizmine, tarihi ve kültürel miraslarımızdan, büyüleyici güzelliklere kadar her şeyin yer aldığı Kocaeli Turizm Rehberinde birçok önemli bilgiler verildi. Rehberde eşsiz coğrafyasıyla Kandıra sahilleri, mavi bayraklı plajlar, yürüyüş ve bisiklet turları için vazgeçilmez doğa turizmi parkurları, Kocaeli’nin eşsiz gastronomik değerleri ve coğrafi işaretli ürünleri, Ormanya, Kartepe, Akçakoca Anıt Mezarı, Gebze Çoban Mustafa Camii gibi değerlerin hepsi Mutlu Şehir Kocaeli için özenle tanıtıldı.

Türkçe - İngilizce olarak hazırlanan, yurt içi ve yurt dışından gelen turistlere rehber niteliği taşıyan Turizm Rehberinin kentin tanıtımına katkıda bulunması amaçlanıyor.