Kocaeli’nin kar manzarası mest etti

Kocaeli’de 4 gündür etkisini gösteren kar yağışı kent genelinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Perşembe gününden itibaren etkili olan kar yağışı, Kocaeli’yi adeta beyaza bürüdü. Kar yağışı sonrası kentte kartpostallık görüntüler oluşurken; ağaçlar, evlerin çatıları ve araçların üstleri de beyaz örtüyle kaplandı. Kent genelinde mart ayında etkili olan kar yağışı seyrine doyumsuz manzaralar sundu.