Kocaeli’nin kahramanları 79 kişiyi yıkıntıların arasından kurtardı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgelerine giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan 79 kişiyi sağ kurtardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından tüm imkanlarıyla afet bölgelerine intikal etti. Depremin üzerinden bir hafta geçmesine rağmen ara vermeden arama kurtarma çalışmalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve A Takımı ekipleri, Kahramanmaraş’ta 22, Adıyaman’da 15 ve Hatay’da 42 depremzedeye yeniden umut oldu. Ekipler, tonlarca ağırlıktaki enkazın altına girerek, adeta iğneyle kuyu kazıp, bazen 8 bazen 10 saat süren kurtarma çalışmalarıyla 79 canı kurtardı. Deprem bölgesinde zamana karşı yarışan ekipler bazen bir bebeğin elinden tuttu, bazen yaşlı bir kadına umut oldu, bazen de bir babayla oğluna uzanan el oldu.