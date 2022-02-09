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Kocaeli’nin geleceğe yönelik ulaşım yatırımları güncellenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi "2040 Kocaeli Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı ve Lojistik Ana Planının Güncellenmesi" için çalışmalara başladı. Çalışma kapsamında Kocaeli kent bütününe yönelik tüm ulaşım modları değerlendirilecek ve geleceğe yönelik projeksiyonlar güncellenecek.

KOCAELİ 09.02.2022, 09:30
Kocaeli’nin geleceğe yönelik ulaşım yatırımları güncellenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi "2040 Kocaeli Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı ve Lojistik Ana Planının Güncellenmesi" için çalışmalara başladı. Çalışma kapsamında Kocaeli kent bütününe yönelik tüm ulaşım modları değerlendirilecek ve geleceğe yönelik projeksiyonlar güncellenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2009 yılında başladığı Kocaeli Ulaşım Ana Planını hazırlamış ve plan üzerinde 2014 yılında güncelleme yapılmıştı. Tamamlanan planın ardından, tramvay hattı başta olmak üzere birçok ulaşım projesini hayata geçirildi. Hazırlanan planda yeni ulaşım projelerini kapsayacak şekilde yeniden güncellenmesi için çalışma başlatıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında sözleşme imzalanan firma ile düzenli olarak toplantılar yapılıyor.

"2040 Sürdürülebilir Kocaeli Ulaşım Ana Planı ve Lojistik Ana Planının Güncellenmesi" kapsamında Ulaşım Ana Planı ve Lojistik Ana Planı model verileri güncellenecek. Proje kapsamında mevcut verilerin güncellenmesi, sürücü, yolcu, yaya, bisikletli kullanıcı anketlerinin yapılması, karayolu kenarı sürücü anketlerinin yapılması, ağır vasıta odak sayım ve sürücü anketlerinin yapılması, karayolu hız etütlerinin yapılması, minimum toplam 80 kesit noktasında 12 saat sayım yapılması, ulaşım ana planı talep modelinin güncellenmesi, lojistik modelin güncellenmesi, toplu taşıma ve karayolu yatırımlarının modelde yeniden test edilmesi, yeni toplu taşıma önerilerinin modelde test edilmesi, ulaşım ana planı final raporunun revize edilmesi, lojistik master planı final raporunun revize edilmesi ile AYGM onay sürecinin takibi ve gerekli revizyonların yapılması işleri yer alıyor.

Bu kapsamda yol ağı, toplu taşıma ağı, durak, hat, işletme, bilet politikası, sinyal noktaları, faz planları, otopark alanları (açık-kapalı-katlı vb.), nüfus, istihdam gibi demografik verileri ile 2040 hedef yılı projeksiyon verileri de imar planlarına uygun şekilde güncellenecek.

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