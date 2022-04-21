Kocaeli’nin en güzel fotoğrafları bu sitede

Turizm Master Planı çerçevesinde hazırlanan, Kocaeli’in binlerce kareden oluşan görsel zenginliği bünyesinde barındıran "www.havadankocaeli.com" internet sitesi, bu akşam saat 21.00’den itibaren ziyarete açılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Turizm Master Planı, kısa süre önce Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştı. "Kocaeli Markalaşıyor Gözlerinize İnanacaksınız" sloganıyla tanıtımı yapılan Kocaeli Master Planı’nın devamında hazırlanan "Havadan Kocaeli" filmi ve internet sitesi "www.havadankocaeli.com" bu akşam saat 21.00’den itibaren ziyarete açılıyor.

Sitede Kocaeli’nin 12 ilçesinden 4 mevsim boyunca çekilen yüzlerce fotoğraf, Havadan Kocaeli filmi ve Kocaeli’ni farklı yönleriyle tanıtan e-kitap yer alıyor. www.havadankocaeli.com internet sitesinin yayına başlamasıyla beraber eş zamanlı olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından da #gözlerinizeinanacaksınız etiketi ile fotoğraflar paylaşılacak.

365 gün süreyle Kocaeli’nin 12 ilçesi, 4 mevsimde ayrı ayrı havadan fotoğraflandı ve kamera görüntüleri çekildi. Çalışma sonunda Kocaeli’nin binlerce kareden oluşan görsel zenginliği gün ışığına çıktı. On bine yakın fotoğraf tek tek taranıp, saatlerce süren kamera görüntüleri incelendikten sonra, Kocaeli’nin havadan en güzel fotoğrafları ve kamera görüntüleri seçildi.