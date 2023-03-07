Kocaelili balıkçılardan örnek davranış

Kocaeli’nin Gebze bölgesi faaliyet gösteren balıkçılar, deprem bölgesinde ilk günden beri vatandaşlara ve ekiplere sıcak yemek ikramında bulunuyor.

Kocaeli Gebze ilçesinde yaşayan Gebze Eskihisar Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçılar, Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde büyük yıkımlara sebep olan depremlerin ardından yaraları sarabilmek için harekete geçti. Haberi alır almaz, kendi imkanlarıyla deprem bölgesi olan Hatay’a giden balıkçılar, burada her gün ekiplere ve vatandaşlara sıcak yemek ve çay ikramında bulunuyor. Balıkçılar, depremzede çocuklara ise çikolata vererek onların yüzlerini güldürüyor. Yemek yardımının yanı sıra balıkçılar, yine kendi imkanlarıyla depremzedeler soğuk kış günlerinde üşümesin diye giyim yardımında da bulundu.

“Vakit, hep birlikte yaraları sarma vakti”

Deprem haberini alır almaz bölgeye gittiklerini aktaran Gebze Eskihisar Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ali Sarı, “Yüzyılın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. 10 ili etkileyen deprem, hepimizin yüreğini yaktı. Vakit birlik olup, hep birlikte yaraları sarma vakti. Biz de Gebze Eskihisar Su Ürünleri Kooperatifi Başkanlığı olarak üyelerimizle birlikte deprem bölgesi Hatay’da bulunmaktayız. Depremin ilk anından beri depremzedelere elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. İlk andan itibaren vatandaşlara ve orada görev yapan ekiplerimize sıcak çay, yemek ve çocuklara çikolata ikramında bulunuyoruz. Bunun yanı sıra vatandaşlarımız üşümesin diye mont, polar ve giyim yardımında da bulunduk. Biz Eskihisarlı balıkçılar olarak gönüllü bir şekilde Hatay’a geldik. Burada yaraları sarabilmek için, çorbada bizim de tuzumuz olsun diye çaba sarf ediyoruz. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Biz güçlü bir milletiz. İnşallah bu felaketin izlerini de en yakın zamanda sileceğiz” dedi.