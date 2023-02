Kocaeli’den deprem bölgesine 420 tır ve 116 iş makinesi gönderildi

AK Parti Kocaeli İl Başkanvekili Şahin Talus, İzmit’e getirilerek tedavi altına alınan yaralı depremzedelerle bir araya geldi. Yardımlarını esirgemediklerini söyleyen Talus, deprem bölgesine Kocaeli’den 420 tır yardım malzemesi ve 116 iş makinesi gönderildiğini belirtti.

AK Parti Kocaeli İl Başkanvekili Şahin Talus, deprem bölgesinden yaralı olarak getirilip, İzmit’te tedavi altına alınan depremzedeleri hastanede ziyaret etti. 10 ili etkileyen depremden sonra Türkiye’nin tek yürek olduğunu belirten Talus, "Devlet kurumlarının ve vatandaşların başlattığı yardım, arama ve kurtarma çalışmalarına teşkilat mensuplarıyla destek veriyoruz. Belediyeler aracılığıyla bölgeye yardımlar gönderiliyor. Türkiye’nin her yerinden olduğu gibi 17 Ağustos’un merkezi Kocaeli’den de deprem bölgesine yardımlar devam ediyor. 224’ü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait olmak üzere Gebze, Körfez, Gölcük, Derince, Başiskele, Darıca, Çayırova, Kartepe, Kandıra, Karamürsel ve Dilovası’ndan 420 tır malzeme ve 116 iş makinesi deprem bölgesine gönderildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başta olmak üzere, ilçe belediye başkanlarımız da bizzat deprem bölgesine giderek, oradaki çalışmalara katkı sağlıyor. Tek yürek olan milletimizin desteğiyle bu yardımlar her gün artıyor. Yapılan her yardım önemli, her destek kıymetli. Herkesten Allah razı olsun. Gün dayanışma günü” dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanvekili Şahin Talus, deprem bölgesine gönderilecek malzemelerin toplandığı İzmit Afet Koordinasyon Merkezi’ni de ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.