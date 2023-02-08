Kocaeli’den deprem bölgelerine 60 tır gönderildi

Depremzedeler için seferber olan Kocaelililer, başlatılan yardım kampanyasına büyük ilgi gösteriyor. Deprem bölgelerine toplamda 60 tır yardım malzemesi gönderildi.

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve AFAD koordinasyonunda başlatılan ayni yardım kampanyası devam ediyor. Vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlar tarafından deprem bölgesine gönderilmesi için bağışlanan yardımlar tırlara yüklenerek afet bölgelerine gönderiliyor. Kocaeli genelinde battaniye, ısıtıcı, soba, gıda, giyim ve hijyen maddeleri, Ayni Yardım Kabul Merkezi’nde toplanmaya devam ediyor. Tüm aşamalarda büyükşehir personelleri, gönüllüler ve vatandaşlar canla başla çalışıyor. İlk günden bu yana deprem bölgelerine Kocaeli’den 60 tır dolusu yardım malzemesi gönderildi.