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Kocaeli’den 11 AFAD gönüllüsü İzmir’e yardıma gidiyor

KOCAELİ’DE BİR ARAYA GELEN 11 AFAD GÖNÜLLÜSÜ, İZMİR’DE MEYDANA GELEN DEPREM SONRASI ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILMAK İÇİN YOLA ÇIKTI.

KOCAELİ 30.10.2020, 21:25
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Kocaeli’den 11 AFAD gönüllüsü İzmir’e yardıma gidiyor

Kocaeli’de bir araya gelen 11 AFAD gönüllüsü, İzmir’de meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılmak için yola çıktı.

AFAD Başkanlığının talimatıyla AFAD gönüllüsü olan 11 kişi, İzmir’deki arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Kocaeli’den yola çıktı. Kocaeli AFAD gönüllüsü 5 kişi, Sakarya’dan 3, İstanbul’dan da 3 kişi, İzmir’deki deprem sonrası Kocaeli’de bir araya geldi. Hazırlıklarını tamamlayan 11 kişi, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla İzmir’e gitti.

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