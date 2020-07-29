Kocaeli’deki mezarlıklar Kurban Bayramına hazırlandı
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ,YAKLAŞAN KURBAN BAYRAMI'YLA BİRLİKTE KENT GENELİNDE BULUNAN MEZARLIKLARI TEMİZLERKEN MEZARLIK ZİYARETİ YAPACAK VATANDAŞLAR İÇİN ÜCRETSİZ SERVİSLER KALDIRILACAĞINI AÇIKLADI.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,yaklaşan Kurban Bayramı’yla birlikte kent genelinde bulunan mezarlıkları temizlerken mezarlık ziyareti yapacak vatandaşlar için ücretsiz servisler kaldırılacağını açıkladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Kent genelinde bulunan merkezi ve köy mezarlıklarında büyüyen otların, çalıların temizliği ve çevre düzenlemesi yapıldı. Çalışmalar kapsamında mezarlıklarda oluşan otların, çalılar, ara yollar temizlenirken, mezarlık içi yolların yıkanarak çevre bakımları yapıldı. Bakım çalışmaları tamamlanan Kocaeli Asri ve Kent Mezarlıklarında ise arife günü öğleden sonra Kur’anı Kerim okunacak.
Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca dini bayramlarda Asri Mezarlık, Bağçeşme Mezarlığı ve Kent Mezarlığı’nda bulunan kabristanlara ücretsiz ulaşım hizmeti devam ediyor. Bu kapsamda Mezarlıklara Batı Terminali’nden saat sabah 10.00 itibariyle saat 17.00’ye kadar her saat başı ücretsiz servisler kaldırılacak.
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