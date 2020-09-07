Kocaeli’deki karayollarına titiz temizlik

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, D100 ve D130 karayolları ile ilçelerdeki ana caddelerde hijyeni sağlamak için yol süpürge araçlarıyla temizlik çalışması yapıyor.

Virüs salgınına karşı bugüne kadar birçok farklı alanda mücadele veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin her yerindeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’nin en işlek güzergahlarından D-100 ve D-130 karayolları ile ilçelerdeki ana caddeler başta olmak üzere tüm yollarda hijyenin sağlanması için Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yol süpürge araçlarıyla periyodik olarak temizlik yapıyor.

Yol temizliği yapan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışmalarını gece gündüz özverili bir şekilde gerçekleştiriyor. 15 araç ve 17 personelden oluşan ekipler D-100 Karayolunun Sakarya il sınırından, İstanbul il sınırına kadar olan kısmındaki yol kenarlarını, kavşak kolları ve yan yolların kenarlarında bulunan, çamur ve diğer maddeleri yol süpürge araçlarıyla temizliyor. Ayrıca ekipler İzmit’ten Yalova’ya uzanan D-130 Karayolu ve karayoluna bağlı yan yol, kavşaklarda da yol temizleme çalışması gerçekleştiriyor.

Gece ve gündüz yapılan temizlik çalışmalarında güvenlik önlemi kapsamında süpürge aracına, üzerinde uyarı ışıkları bulunan güvenlik aracı eşlik ediyor. Yıl boyunca düzenli olarak gerçekleştirilen temizlik çalışması ile yollar temiz tutuluyor.