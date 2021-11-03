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Bakan Koca: “mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi”
MSB Kaynakları: "Sosyal medyada yer alan S400’lerin İncirlik’e götürüldüğü iddiaları gerçek değildir."
Bakan Koca: “Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı yüzde 67, 2 doz aşılı olanların oranı ise yüzde 59’dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın yüzde 70’in üzerine çıkarılması gerekmektedir.”
Bakan Koca: “(Biontech hatırlatma dozu) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar. 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar. Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.”
Kocaeli’de yürek ısıtan görüntü
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde borunun içine sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp annesinin sütüne koştu.
KOCAELİ 03.11.2021, 20:11
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde borunun içine sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp annesinin sütüne koştu.
Başiskele ilçesine bağlı Paşadağ Mahallesi, Kuzey Irak Kalıcı Konutları’ndaki bir evin çatı oluğuna giren yavru kedi mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri bölgeyi kazarak boruya ulaştılar. Borunun altında saklanan kedi, belli bir süre sonra görüş alanına geldi. Ardından İtfaiye ekiplerinin çabasıyla bulunduğu borudan çıkarıldı. Yavru kedi, kurtarma operasyonunun ardından annesinin yanına bırakıldı. Oldukça aç görünen kedi, direkt olarak annesinden süt içince yürek ısıtan görüntüler ortaya çıktı.