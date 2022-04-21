Kocaeli’de yaza hazırlık

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaz sezonuna hazırlık çalışmalarına kamelya ve bankların boyanmasıyla devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, yıpranmış bank, kamelya ve tadilat gerektiren noktaların bakımını sağlıyor. Ekipler Halıdere sahilinde yıpranmış bulunan dalga kıran duvarlarını da boyadı. Bu çalışmayla sahil renklendi. Bununla birlikte ekipler, Ömer Türkçakal Bulvarında vatandaşların sıkça piknik yaptığı noktada da çalışmalar yaptı. Ekipler zamanla eskiyen ve işlevi bozulan yerlerin tamir tadilat ve boyama çalışmalarına devam etti. Ekipler masalar, kamelyalar ve bankların bakımını yapıp, vernik ve boyama çalışmaları gerçekleştirdi.

Bu çerçevede vatandaşların sıklıkla gittiği alanlarda bulunan mescit, tuvalet, kamelyalar, piknik masaları gibi donatılarla ihtiyaç duyulan alanlar, vernikleme ve boyama çalışmalarıyla daha temiz görünüme kavuşturuldu.