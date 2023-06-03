Kocaeli’de yapılan değişiklikler masaya yatırıldı

Kocaeli Büyükşehir ve ilçe belediyeler, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği toplantısında 12 Mayıs tarihinde yapılan değişiklikleri değerlendirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 12 ilçe belediyesinin katıldığı imar toplantısı gerçekleştirildi. Önemli gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde 12 Mayıs tarihinde yapılan değişiklikler değerlendirildi. 12 ilçenin belediyesinin başkan yardımcıları, imar müdürleri ve teknik personelinin katıldığı ve büyükşehir belediyesi uzman personelinin de hazır bulunduğu toplantıya İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler başkanlık yaptı. Gündemle ilgili sunumların yapıldığı toplantıda uzman personelle çeşitli konular üzerine istişarede bulunuldu.