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Kocaeli’de yakalanan 35 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli’de güvenlik güçlerince yakalanan 35 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.
KOCAELİ 27.08.2022, 09:49
Kocaeli’de güvenlik güçlerince yakalanan 35 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.
Kocaeli’de güvenlik güçleri tarafından düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede çalışmalarını sürdüren ekipler 35 düzensiz göçmen yakaladı. Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen ve burada gözetim altında tutulan göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
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