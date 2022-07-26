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Kocaeli’de uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli tutuklandı

Kocaeli’de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 73 kişi hakkında işlem başlatıldı, 12 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOCAELİ 26.07.2022, 12:37
Kocaeli’de uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli tutuklandı

Kocaeli’de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 73 kişi hakkında işlem başlatıldı, 12 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli’de güvenlik güçleri ekiplerince uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor. Yapılan uygulamalar neticesinde 13 gram bonzai, 67 gram metamfetamin, 84 sentetik ecza, ecstazy hap, 18 gram eroin, 525 kök kenevir bitkisi, 3 bin 213 gram esrar, terazi ve 14 bin 630 TL para ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, 73 hakkında işlem başlatıldı, 12 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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