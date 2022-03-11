Kocaeli’de üst geçitler ve yaya yolları açık

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri; kent genelinde yaya üstgeçitleri, otobüs durakları ve kaldırımlarda yayaların olumsuz etkilenmemesi için gece gündüz çalışıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışında özellikle yayaların olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yaya üst geçitleri, durak önleri ve yaya kaldırımlarında aralıksız çalışma yapan ekipler, tüm bu alanların açık ve yayalar için güvenli kalmasını sağlıyor.