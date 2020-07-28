Kocaeli’de tüp yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı
KOCAELİ’NİN İZMİT İLÇESİNDE YOKUŞ YUKARI ÇIKAN MUTFAK TÜPÜ YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ. KAZA'DA KAMYONET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yokuş yukarı çıkan mutfak tüpü yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu kamyonet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Orhan Mahallesi Bağçeşme Mezarlığında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Hakan K. yönetimindeki 41 KE 938 plakalı mutfak tüpü yüklü kamyonet, yokuş yukarı çıkarken yol kenarına devrildi. Kaza sonucu yol kenarındaki duvar yıkılırken aracın içerisinde bulunan şahıs Hakan K. yaralandı. Sürücü kendi çabaları sonucu araçtan çıkmayı başardı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sürücü Hakan K.’ya ayakta müdahale etti.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sürücü hastaneye kaldırıldı. Şahsın, kafasının ve kolunun yaralandığı öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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