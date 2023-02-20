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Kocaeli’de terör operasyonu: 1 tutuklama
Kocaeli’de terör örgütü üyesi olduğu tespit edilerek yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KOCAELİ 20.02.2023, 19:21
Kocaeli’de terör örgütü üyesi olduğu tespit edilerek yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadele çalışmaları çerçevesinde terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen şahıs, Derince’de yapılan operasyonla yakalandı. İfadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Yapılan işlemlerinin ardından şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.