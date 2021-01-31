banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Kayınvalidesi Boris Johnson için ne dedi?
Kayınvalidesi Boris Johnson için ne dedi?
Muharrem İnce CHP’deki istifalarla ilgili konuştu
Muharrem İnce CHP’deki istifalarla ilgili konuştu
Çin Müslüman Türkleri takibe aldı
Çin Müslüman Türkleri takibe aldı
Özel İletişim Vergisi'ndeki artış faturalara nasıl yansıyacak?
Özel İletişim Vergisi'ndeki artış faturalara nasıl yansıyacak?

Kocaeli’de tarım ve hayvancılığı milyonluk destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında tarım ve hayvancılıkta kalkınma hamlesini desteklemek adına üreticilere milyonlarca liralık destek sağladı.

KOCAELİ 31.01.2021, 14:12
2
Kocaeli’de tarım ve hayvancılığı milyonluk destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında tarım ve hayvancılıkta kalkınma hamlesini desteklemek adına üreticilere milyonlarca liralık destek sağladı.

Turizm, sanayi, eğitim ile tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin bir arada yapıldığı nadir kentlerden biri olan Kocaeli’de, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere yönelik destekleri 2020 yılında zirveye çıktı. Toprak analizinden danışmanlık hizmetine kadar pek çok konuda çiftçinin yanında olan Büyükşehir, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi gibi Kocaeli’ye değer katan projelerle de diğer şehirlere örnek oldu. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında tarımsal yapıların modernizasyonu amacıyla teknik destek sağlandı. Kocaeli’nin Kırsal Mahallelerinde her yıl devam eden tespit çalışmaları sonucu elde edilen veriler kayıt altına alınıyor. Kocaeli Tarım Ve Hayvancılık Haritası düzenli olarak güncelleniyor.

Çiftçilere Büyükşehir tarafından Toprak, Su ve Yaprak Analizleri ücretsiz olarak yapılıyor. 2020 yılında 640 adet toprak analizi yapılarak çiftçilere gübreleme ve bitki besleme konularında bilgi verildi. Tarımsal üretim yapılan 350 kırsal mahallede çiftçilerin, uygun yetiştiricilik koşullarında üretim yapması için yerinde tarım danışmanlığı hizmeti veriliyor. 2020 yılında bin 250 adet sera, bağ, bahçe ve tarla gibi üretim sahaları kontrol edildi.

Hayvansal üretim yapan çiftçilerin sağlık koşullarına uygun üretim yapması için incelemeler yapılırken çiftçilerin yetiştiriciliğini yaptığı hayvanların verim ve sağlık durumları tespit ediliyor. Bu kapsamda 250 adet hayvancılık işletmesi yerinde incelendi. 2010 yılında 62 bin olan küçükbaş hayvan sayısı 2020 yılında 120 bine ve 65 bin olan büyükbaş hayvan sayısı da 132 bin adede yükseldi.

Tarım kredi marketlerde pazarlanacak ürünler için sözleşmeli üretim konusunda çiftçilere bilgilendirme yapıldı. Ata Tohumlarının toplanması, çoğaltılması, tescil ve korunması konularında eğitimler düzenlendi. Seracılığı geliştirme projesi kapsamında fırtına, kar ve dolu gibi hava şartlarından dolayı seraları hasar gören çiftçilere teknik personelin tespitleri sonrası sera naylonu desteği verildi. 200 çiftçiye yüzde 50 hibeli 353 top sera naylonu desteği sağlandı. Sera desteğiyle 2010 yılında 2 bin 86 olan sera sayısı 2020 yılında 7 bin 180 adete ulaştı. Dolu, sel gibi afetlerden dolayı ürünleri zarar gören 15 mahalleden yaklaşık 100 çiftçiye silajlık mısır ve erkenci fasulye tohumluk desteği verildi. Toplamda bin 500 dekar araziye destek sağlandı.

2020 yılında da çiftçilere ekonomik anlamda gelir getiren yüksek verimli Meyve Fidanı Destek Projesi devam etti. Bu kapsamda yaklaşık 1000 dekar tarım arazisine dikilmek üzere 250 çiftçiye yüzde 50 hibeli 13 bin 500 adet mavi sertifikalı ceviz fidanı, 5 bin 650 adet Trabzon hurması ve 3 bin 600 adet doku kültürü kivi fidanı desteği sağlandı.

Hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçilerin en fazla üretim gideri olan kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla 2020 Yılı yem bitkisi tohumu destekleme projesi uygulandı. Proje kapsamında 3 bin 500 çiftçiye yüzde 50 hibeli 800 ton yem bitkisi tohumu desteği sağlandı. Kırsal mahallelere geri dönüşü sağlamak, istihdamı arttırmak, zorunlu besin ihtiyacını karşılamak amaçları ile doğal salma yumurta tavukçuluğu projesi 2020’de de devam etti. Proje kapsamında 40 çiftçiye yüzde 50 hibeli 14 bin 300 adet gezen tavuk, 221 adet askılı yemlik, 199 adet askılı suluk, 112 adet 10 gözlü folluk, 17 adet 500 Litrelik su deposu, bin 100 adet 50 kg’lık paketler halinde yumurta öncesi yemi ve bin 200 adet 50 kg’lık paketler halinde yumurta yemi desteği verildi.

Teknik arıcılığı desteklemek ve modern koşullarda bal üretimine katkıda bulunmak amacıyla arıcılığı geliştirme projeleri yapıldı. 140 arıcıya ellerinde kolonileri gençleştirmek ve ana arı üretimi için yaklaşık 1.000 adet ruşet kovan desteği verildi. Ayrıca arı hastalık ve zararlılarını azaltmak amacıyla yaklaşık 2 bin adet polen tuzaklı plastik kovan altlığı desteği sağlandı.

İnsan sağlığına ve çevreye zarar veren kimyasal ilaçlar ile gübrelerin azaltılması amacıyla biyolojik ve organik ürünler çiftçinin kullanımına sunularak desteklemeler yapıldı. Bu kapsamda 10 çiftçiye yüzde 50 hibeli 20 adet organik ilaç desteği ve 30 adet organik katı gübre desteği verildi. Kırsal ve tarım turizmini desteklemek, yöresel ürünlerin katma değerini arttırmak amaçları ile Kandıra ilçesi Kurtyeri mahallesinde permakültür bahçeleri desteği sağlandı.

Alım garantili tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği projesi ile kırsal mahallelerde istihdamı arttırmak, çiftçilerin gelir düzeyini yükseltmek, birim alandan katma değeri yüksek ürün elde etmek ve bir çok sektörde kullanım alanı olan alternatif ürünler yetiştirerek ilimiz ekonomisini geliştirmek amaçlanıyor. Bu kapsamda Kandıra’nın 35 mahallesinde 1200 dönüm arazide 100 çiftçiye 1 milyon biberiye fidesi desteği verildi. Projeyle Kandıra ekonomisine 5 yılda 28 milyon doğrudan katkı sağlanacak. Çarpan etkisi ile ekonomik girdi 80 milyon TL’ye ulaşacak.
Yorumlar (0)
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 21 45
2. Beşiktaş 20 44
3. Galatasaray 21 42
4. Gaziantep FK 21 35
5. Hatayspor 21 35
6. Alanyaspor 20 34
7. Trabzonspor 20 33
8. Karagümrük 21 31
9. Malatyaspor 21 28
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 21 25
13. Rizespor 21 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 21 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 21 22
18. Erzurumspor 21 20
19. Gençlerbirliği 20 19
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 19 37
4. Tuzlaspor 19 33
5. Altay 18 32
6. Adana Demirspor 18 31
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Bursaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 18 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 20 44
2. M. United 21 41
3. Leicester City 20 39
4. Liverpool 20 37
5. West Ham 20 35
6. Tottenham 19 33
7. Everton 19 33
8. Aston Villa 19 32
9. Arsenal 21 31
10. Chelsea 20 30
11. Southampton 20 29
12. Leeds United 19 26
13. Crystal Palace 21 26
14. Wolverhampton 21 23
15. Burnley 19 22
16. Newcastle 21 22
17. Brighton 20 18
18. Fulham 20 14
19. West Bromwich 21 12
20. Sheffield United 21 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 20 40
3. Sevilla 20 39
4. Barcelona 19 37
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Levante 20 26
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Celta de Vigo 20 24
12. Cádiz 20 24
13. Valencia 21 23
14. Getafe 19 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16