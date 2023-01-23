Kocaeli’de son bir haftada onlarca silaha el konuldu

Kocaeli’de son bir haftada yapılan operasyonlarda 35 tabanca, 13 kurusıkı tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, 16 Ocak ve 22 Ocak tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler çeşitli operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda yapılan aramalarda ise 35 tabanca, 13 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ve 2 kesici alet ele geçirildi.