Kocaeli’de silah ticareti operasyonu: 5 gözaltı

Kocaeli’de silah ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri silah ticaretinin engellenmesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 6 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek ve 7 bıçak ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, 5 şüpheli gözaltına alındı.