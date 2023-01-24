Kocaeli’de şap hastalığı şüphesi

Kocaeli’de İzmit Belediyesi’nin küçükbaş hibe programı şap hastalığı sebebiyle ertelendi. İzmit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İzmit Belediyesi’ne gönderilen yazıda, "Kartepe ilçesi Rahmiye Mahallesi’nde çıkan şap hastalığı nedeniyle gözetim bölgesi içerisinde yer alan hayvan pazarına, 17.01.2023 tarihi itibari ile hayvan giriş ve çıkış faaliyetleri ilgili mevzuatlar gereğince durdurulmuştur" denildi.

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından çiftçileri desteklemek adına şubat ayında gerçekleştirilecek küçükbaş hibe programı, bölgede çıkan şap hastalığı yüzünden ertelendi. İzmit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İzmit Belediyesi’ne gönderilen yazıda, "Kartepe ilçesi Rahmiye Mahallesi’nde çıkan şap hastalığı nedeniyle gözetim bölgesi içerisinde yer alan hayvan pazarına, 17.01.2023 tarihi itibari ile hayvan giriş ve çıkış faaliyetleri ilgili mevzuatlar gereğince durdurulmuştur" ifadeleri kullanıldı.