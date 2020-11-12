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Kocaeli’de sahte dolar ile alışveriş yapan 2 kişi tutuklandı
KOCAELİ’NİN BAŞİSKELE İLÇESİNDE İŞ YERLERİNDEN SAHTE DOLAR İLE ALIŞVERİŞ YAPTIKLARI BELİRLENEN 2 ŞAHIS, POLİS EKİPLERİNİN TAKİBİ SONUCU YAKALANDI. ŞAHISLARIN ÜZERİNDE 5 ADET SAHTE DOLAR ELE GEÇİRİLDİ.
KOCAELİ 12.11.2020, 14:26
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Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde iş yerlerinden sahte dolar ile alışveriş yaptıkları belirlenen 2 şahıs, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Üzerlerinden 5 adet sahte dolar çıkan şahıslar tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli’de 5 ayrı iş yerinde sahte dolar ile alışveriş yapan şahıslar hakkında şikayet alan polis ekipleri inceleme başlattı. Mağdur iş yeri sahiplerinin ifadesi doğrultusunda yapılan incelemede sahte dolar ile alışveriş yapan şahısların Başiskele’de olduğu belirlendi. Tespit üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli 2 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların üzerinde yapılan aramalarda ise 5 adet 100’lük sahte Amerikan doları ve sahte dolarlar ile yaptıkları alışverişlerden aldıkları Türk liraları ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şahıs, sevk edildikleri Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.