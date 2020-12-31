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Kocaeli’de otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı 56 yaşındaki kadın yaralandı.
KOCAELİ 31.12.2020, 14:51
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı 56 yaşındaki kadın yaralandı.
Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi İpek Yolu Mahallesi 630 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen 56 yaşındaki Hanife B.’ye Alaattin A.’nın idaresindeki 41 E 3481 plakalı Opel marka otomobil çarptı. Kazada yaralanan Hanife B.’yi gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hanife B. ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne götürüldü.Hanife B.’nin olayı duyan yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Sağlık ve polis ekipleri yaralanan kadının yakınlarını sakinleştirdi. Polis ekipleri meydana gelen olayla ilgili inceleme başlattı.
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