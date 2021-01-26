banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Benzin ve dizelin yerini LPG alacak
Benzin ve dizelin yerini LPG alacak
Korsanların öldürdüğü mühendisin ailesi ilk kez konuştu
Korsanların öldürdüğü mühendisin ailesi ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev ziyareti
Melania Donald Trump çifti boşanıyor mu?
Melania Donald Trump çifti boşanıyor mu?

Kocaeli’de öğrencilere tablet desteği

Kocaeli’de oda ve borsaların destekleriyle temin edilen 360 klavyeli tablet, online eğitime katılamayan ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

KOCAELİ 26.01.2021, 12:13
3
Kocaeli’de öğrencilere tablet desteği

Kocaeli’de oda ve borsaların destekleriyle temin edilen 360 klavyeli tablet, online eğitime katılamayan ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde ve Körfez Ticaret Odası ev sahipliğinde Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası ve Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi işbirliği ile pandemide online eğitim gören, maddi imkanı olmayan öğrenciler için klavyeli tablet projesi başlatıldı. Proje kapsamında Kocaeli’nde bulunan ve online eğitim alan ihtiyaç sahibi öğrencilere 360 adet tablet verilecek.

Körfez Ticaret Odası Konferans salonunda düzenlenen tablet teslim törenine, Vali Seddar Yavuz, Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Ticaret Odası Başkanı Necmi bulut, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve Kocaeli ilçe milli eğitim müdürleri katıldı. Vali Yavuz, 360 tableti çocuklara ulaştırılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti.

Toplantıda konuşan Vali Yavuz, şehirlerdeki iş birliğinin, yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemine değinerek, "Hepinizin bildiği gibi Kocaeli bilim, sanayi ve teknoloji şehridir. Bu güzelliğine ve büyüklüğüne yaraşır şekilde başta eğitim faaliyetleri hepimizi mutlu ediyor. Yardımlaşma ve dayanışma, aynı hedefe ulaşma başarının en büyük anahtarıdır" dedi.

Pandeminin yüz yüze eğitim faaliyetlerini olumsuz etkilediğini dile getiren Yavuz, "Kocaeli’de canlı ders oranımız yüzde 98,2’dir. Online derse en fazla katılım ilk okulda yüzde 88 oranıyla oldu. Evinde televizyon olmayan öğrencilerimizi tespit ederek süratle televizyonları teslim ettik. Temin ettiğimiz 14 bin 666 tableti de sorun yaşayan öğrencilerimize teslim ettik" ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
banner422
13°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Aston Villa 17 29
9. Chelsea 19 29
10. Southampton 18 29
11. Arsenal 19 27
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 19 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13