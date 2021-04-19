banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
UEFA, Şampiyonlar Ligi formatında değişikliğe gitti
UEFA, Şampiyonlar Ligi formatında değişikliğe gitti
Harvey Nichols Türkiye mağazasını kapattı
Harvey Nichols Türkiye mağazasını kapattı
Avrupa Süper Ligi resmen kuruldu
Avrupa Süper Ligi resmen kuruldu
Mesut Özil’den Avrupa Süper Ligi açıklaması
Mesut Özil’den Avrupa Süper Ligi açıklaması

Kocaeli’de motosiklet kazası: 1 yaralı

Kocaeli’de seyir halindeki motosikletten düşen sürücü yaralandı.

KOCAELİ 19.04.2021, 15:35
2
Kocaeli’de motosiklet kazası: 1 yaralı

Kocaeli’de seyir halindeki motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 AAN 186 plakalı motosikletin sürücüsü N.K., başka bir aracın sıkıştırması neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü. Düşmenin etkisiyle motosikletli sürücü N.K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi N.K’yı Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı.
banner478
Yorumlar (0)
banner470
12°
hafif yağmur